В TEKNOFEST в Баку принимают участие более 50 команд из 25 стран - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - В фестивале TEKNOFEST в Баку принимают участие свыше 50 команд и тысячи участников из 25 стран мира.

Об этом сказал в четверг журналистам министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает Trend.

По его словам, в течение четырех дней эти команды будут работать над своими проектами.

Участие в фестивале инвесторов и руководителей венчурных фондов даст возможность привлечь в эти проекты инвестиции, отметил министр.

«Сегодняшние участники фестиваля TEKNOFEST наряду с денежными призами приобретут большой опыт. Также участие в фестивале позволит этим командам сформироваться в будущем в качестве компаний - производителей техники и технологий», - добавил Набиев.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.