Регион Каспийского моря играет большую роль в обеспечении безопасности поставок энергоресурсов - Гэри Джонс

БАКУ /Trend/ - Регион Каспийского моря играет большую роль в обеспечении безопасности поставок энергоресурсов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на 27-м энергетическом форуме в Баку.

Как отметил Джонс, нефтегазовые ресурсы будут востребованы еще десятки лет. Кроме того, сегодня востребована "чистая" энергетика, реализуются проекты и вкладываются инвестиции.

Также он отметил, что планируется ввод в эксплуатацию платформы ACE на Азери-Чираг-Гюнешли с добычей в объеме 100 тысяч тонн. Для достижения максимальных объемов добычи нефтегазовых ресурсов внедряются современные технологии.

«Современные технологии на этой платформе позволят снизить выброс вредных отходов, в частности метанола», - сказал Джонс.