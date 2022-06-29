Назван объем азербайджанских инвестиций в экономику Грузии

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 3,5 миллиарда долларов.

Об этом сказал в среду советник посольства Азербайджана в Грузии Сархан Исмаилов в ходе азербайджано-грузинского бизнес-форума, передает Trend.

По его словам, более 1,5 миллиарда долларов инвестиций пришлись на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

«Азербайджан является основными торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов Грузии. Наши компании, действующие в Грузии, создали в этой стране тысячи рабочих мест и ежегодно платят налоги на миллионы долларов», - сказал Исмаилов.