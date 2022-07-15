Соглашение между Бакинским портом и турецким Albayrak Holding повысит транзитный потенциал Азербайджана - Талех Зиядов

БАКУ /Trend/ - Соглашение между Бакинским международным морским торговым портом и турецким Albayrak Holding повысит транзитный потенциал Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с турецким Albayrak Holdnig.

По его словам, этот документ направлен на обеспечение роста транзита минеральных удобрений через Бакинский порт.

«Запуск нового терминала порта на полную мощность создаст дополнительные рабочие места. Кроме того, на данный момент перевалка минеральных удобрений в Бакинском порту осуществляется на терминале основных грузов, а с запуском нового терминала ожидается увеличение перевалки этой продукции, а также увеличение общего грузопотока в порту», - сказал Зиядов.

Отметим, что в соответствии с договоренностью, достигнутой с группой компаний Albayrak, в целях укрепления государственно-частного партнерства и в соответствии со стратегией развития Бакинского порта управление одним из его терминалов, который будет введен в эксплуатацию в первой половине следующего года будет осуществляться со стороны Albayrak.