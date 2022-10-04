Стартовала 4-ая программа «Навстречу цифровой журналистике»

Банк АВВ и Центр развития электронного правительства Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики запустили 4-ую программу «Навстречу цифровой журналистике». В программе могут принять участие журналисты, представители СМИ и блогеры, желающие улучшить свои знания в области ИКТ, электронных услуг и цифровых решений.

Основная цель программы «Навстречу цифровой журналистике» — повысить знания представителей СМИ о в области ИКТ, электронных услуг и цифровых решений, а также внести свой вклад в просвещение общества.

Программа «Навстречу цифровой журналистике» проходит под девизом #Yeniliklərikəşfet и состоит из двух этапов:

Первый этап включает в себя серию тренингов по специальной программе для отобранных участников. Тренинги будут проходить с 24 по 28 октября, 5 дней в неделю, с 10.00 до 13.00. В программу включены последние тренды в журналистике и ИКТ, проекты электронного правительства и цифровые решения, информационная безопасность, искусственный интеллект, блоггинг, социальные сети, стартапы и другие темы.

На втором этапе программы состоится конкурс эссе среди участников, успешно завершивших обучение. Участникам будут предоставлены на выбор темы для подготовки исследовательских и образовательных статей для граждан.

Работы конкурсантов будут оцениваться со стороны жюри. Победители, занявшие первые три места, получат денежные призы. Призовой фонд конкурса составляет 2200 манатов, занявший первое место получит 1000 манатов, занявший второе место - 700 манатов, а занявший третье место получит 500 манатов.

Участники, успешно завершившие программу, получат специальный сертификат Центра развития электронного правительства.

Последний день подачи заявок на участие в программе – 13 октября 2022 года.

Ссылка на приложение: https://forms.gle/9v1CzKn9BgEetSaA6

Для получения дополнительной информации о проекте: https://www.digital.gov.az/digitalazerbaijan/webinars/5/reqemsal-jurnalistikaya-dogru-programi-4

По дополнительным вопросам: [email protected]

На текущий момент проведено уже 3 программы «Навстречу цифровой журналистике». В рамках проекта прошли обучение и получили сертификаты более 100 представителей СМИ.

Информационным партнером программы является «ASAN Radio».

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