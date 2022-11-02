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У Азербайджана есть потенциал стать мировом лидером в "зеленой" трансформации - глава представительства ВБ

Экономика Материалы 2 ноября 2022 12:12 (UTC +04:00)
У Азербайджана есть потенциал стать мировом лидером в "зеленой" трансформации - глава представительства ВБ

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть потенциал стать мировым лидером в сфере "зеленой" трансформации.

Как передает в среду Trend, об этом сказала глава представительства ВБ в Азербайджане Сара Майкл в ходе мероприятия на тему «Зеленая» трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития».

«Азербайджан продемонстрировал значительный экономический рост за последние годы. Однако изменения климата создают новые вызовы. В то же время Азербайджан стоит на правильном пути по «зеленому» переходу и имеет перспективы стать мировым лидером в этом направлении», - сказала Сара Майкл.

По ее словам, ВБ опубликовал отчет по оценке "зеленого" роста в Азербайджане, где был отмечен высокий потенциал в развитии blue economy, а именно в областях биотехнологий и биоэкономики,
морской возобновляемой энергетики, в том числе оффшорной ветроэнергетики, плавучих солнечных фотоэлектрических установок, и многих других возможностей. Кроме того, в отчете говорится о транспортном потенциале Азербайджана и других аспектах.

«ВБ также представит новый флагманский отчет по переходу к низкоуглеродности в Азербайджане. Азербайджан входит в число стран, где мы впервые представим подобный отчет», - добавила Сара Майкл.

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