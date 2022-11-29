Центр анализа и координации IV промышленной революции провел тренинг для журналистов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центр анализа и координации IV промышленной революции и Агентство по развитию медиа Азербайджана провели для журналистов тренинг на тему «Четвертая промышленная революция и цифровая экономика», сообщает во вторник Trend.

Как сказал во вторник журналистам исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции Тамерлан Тагиев, проведение таких тренингов направлено на развитие цифровых навыков журналистов.

«В будущем планируется на постоянной основе проводить аналогичные мероприятия, чтобы журналисты были в курсе проводимых реформ в области информационных технологий», - сказал он.

Отметим, что в ходе тренинга представители Центра выступили с докладами на темы цифровизации экономики Азербайджана, реформ в этой области, реализуемых мероприятиях.

В завершение тренинга журналисты были награждены соответствующими сертификатами.