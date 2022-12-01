ЛУКОЙЛ прекращает поставки по БТД: что это означает для Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Российская компания ЛУКОЙЛ с декабря прекратит экспорт нефти со своих каспийских месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в связи с западными санкциями и направит ее в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Как сказал Trend азербайджанский эксперт по вопросам энергетики Ильхам Шабан, нефть из Казахстана полностью заменит российскую нефть в БТД.

Он напомнил, что ЛУКОЙЛ впервые отправила партию нефти по БТД в мае 2015 года.

«Это была пробная транспортировка, и поскольку результаты оказались коммерчески приемлемыми, компания начала коммерческие поставки по трубопроводу в 2016 году. Какую выгоду это приносило Азербайджану?

Конечно, рост транзитных перевозок. Есть еще один момент. Выступая 30 ноября 2019 года в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне в церемонии открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой,

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что Баку-Тбилиси-Джейхан стал прекрасным инфраструктурным проектом для нефти не только Азербайджана, но и других стран, он и сегодня успешно функционирует. Глава государства отметил, что на тот момент по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на турецкий и мировые рынки было транспортировано более 450 миллионов тонн нефти из Азербайджана и других государств. Из них большую часть – более 400 миллионов тонн - составляет азербайджанская, 27 миллионов тонн – туркменская, 12 миллионов тонн – казахстанская, 7 миллионов тонн – российская нефть.

Цифры, названные тогда Президентом Ильхамом Алиевым, показывали, что 15 процентов всей нефти, транспортируемой по БТД, приходилось на российскую нефть. По статистике «Петролеум Аргус», в 2022 году по БТД ежемесячно транспортировалось 60-120 тысяч тонн российской нефти. За 10 месяцев текущего года объем транзитных грузов, перевезенных по БТД, составил 4,31 миллиона тонн. Другими словами, эта доля в 15 процентов фактически осталась», - пояснил эксперт.

По его словам, на первый взгляд, отсутствие поставок ЛУКОЙЛа под западными санкциями — это убытки для акционеров БТД.

«Но если учесть, что с января 2023 года БТД будет транспортировать 1,5 миллиона тонн нефти в год или 120 тысяч тонн в месяц из месторождения «Тенгиз» Казахстана, это не только позволит заменить полностью российскую нефть, но и откроет путь к большим объёмам транспортировки. Поэтому не может быть и речи о потере дохода. Официальный Баку постоянно на всех уровнях заявляет, что наша инфраструктура открыта для третьих стран. И использование БТД является примером для других стран-производителей энергоносителей. Это также означает, что экспортная инфраструктура Азербайджана будет приносить прибыль тем странам, которые имеют нормальные добрососедские отношения с нашей страной. Транспортировка российской нефти по БТД стала невозможной по независящим от нас причинам», - заключил он.

Отметим, что акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: bp (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (5 процентов), Total (5 процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

Согласно данным Государственного статистического комитета, транспортировка транзитной нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе – октябре 2022 года составила 4,131 миллиона тонн против 2,815 миллиона тонн в аналогичном периоде 2021 года. Таким образом, транспортировка транзитной нефти по БТД выросла за год на 46,7 процента.

В отчетный период по БТД было транспортировано 24,428 миллиона тонн нефти, что составляет 78,8 процента от всей нефти (31,003 миллиона тонн), прокачанной по магистральным нефтепроводам Азербайджана, по сравнению с 21,777 миллиона тонн, или 74,9 процента от всей нефти, транспортированной в январе – октябре 2021 года (почти 29,090 миллиона тонн).

Твиттер: @Lyaman_Zeyn