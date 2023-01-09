В Азербайджане принят госстандарт по системам энергетического менеджмента (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанским институтом стандартизации, подведомственным Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана, принят государственный стандарт AZS ISO/IEC 50001:2022 "Системы энергетического менеджмента - требования и руководящие указания по использованию".

Как сообщили в понедельник Trend в Госслужбе, принятие стандарта направлено на повышение эффективности использования энергии в стране, формирование требований к сфере энергетического менеджмента в соответствии с передовым международным опытом, предупреждение неэффективного использования энергии, а также расширение возможностей применения возобновляемых видов энергии.

Внедрение нового стандарта поможет потребителям и организациям экономить финансовые средства и энергоресурсы, позволяя внедрять системы и процессы, необходимые для повышения энергоэффективности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)