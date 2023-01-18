Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Чтобы быть ближе к своим клиентам в регионах, Yelo Bank представил жителям Хачмаза яркий филиал с цифровой концепцией.



В отличие от филиалов с традиционной концепцией обслуживания, основным преимуществом цифрового филиала является то, что банковские операции здесь осуществляются через специальные аппараты.



Клиенты могут самостоятельно оформить заказ карты, бизнес и потребительских кредитов, а также открыть депозитный счет. Кроме того, в режиме 24/7 можно пополнять счета, обналичивать средства с карт и совершать различные платежи. Все эти процессы происходят быстрее и проще в цифровом отделении.



«Хачмазский филиал является первым региональным филиалом, который мы открыли в 2023 году. Нашей основной целью является предоставление различных видов качественных банковских услуг как предпринимателям, так и физическим лицам. Данный цифровой филиал с концепцией «Яркий банкинг» предоставит клиентам максимальный комфорт и простые решения. Проведение операций без кассы через аппараты также будет способствовать развитию безналичных расчетов. До конца года мы продолжим расширять нашу филиальную сеть в данной концепции и в других регионах страны», отметил заместитель Председателя Правления Эльшан Пирмалиев.



Новый филиал открыт по адресу город Хачмаз, улица Нариман Нариманова 8C. Отметим, что на данный момент функционируют 17 филиалов и 1 центр самообслуживания Yelo Bank-а.



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Yelo Bank – Яркий банкинг!