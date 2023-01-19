Халг Банк подвел итоги 2022 года

ОАО "Халг" Банк успешно завершил годовую деятельность, подтвердив стабильную позицию на банковском рынке по итогам 2022 года.

Активы Халг Банка увеличились на 14.78%,по сравнению с 2021 годом, достигнув 2 685,07 млн манатов, объем кредитного портфеля увеличился на 25.03% достигнув 1 774,25 млн. манатов, объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов увеличился на 20.22% достигнув 1 855,26 млн. манатов, а совокупный капитал увеличился на 5,80% , достигнув 475,21 млн манатов. В 2022 году чистая прибыль Банка составила 27,22 млн. манатов. Таким образом, по объему активов и кредитного портфеля Халг Банк сохранил позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

За прошедший год Банк успешно развивал сотрудничество с международными и местными партнерами а также глобальными платежными системами. В соответствии с принятой стратегией развития Банка особое внимание было уделено таким направлениям, как расширение ассортимента продуктов и услуг, обеспечение доступности кредитных ресурсов, увеличение объема безналичных операций и цифровизация банковских услуг. В 2022 году клиентам были представлены уникальная карта XalqKart Petrol, по которой можно получать бесплатное топливо за безналичные платежи, и карта XalqKart Cashback с функцией начисления кешбека. Кроме этого, были запущены сервисы Apple Pay и Google Pay для всех карт Банка, позволяющие совершать бесконтактную оплату посредством мобильного телефона.

В 2022 году Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг Халг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте с уровня B2 до B1 и определил прогноз по рейтингу как «Стабильный». Одновременно, Агентство повысил базовую кредитную оценку (Baseline Credit Assessments) Банка с уровня B3 до B2.

В рамках осуществляемого Банком культурно-социального проекта «Халг Аманаты» в 2022 году широкой общественности был представлен художественный альбом “Азербайджанский ковер”, посвященный жизни и творчеству Народного художника Летифа Керимова.

В прошлом году Халг Банк отметил 18 летие своей деятельности, по итогам которой еще раз подтвердил свои ведущие позиции в банковском секторе страны. Банк выражает благодарность своим клиентам и партнерам за сотрудничество в 2022 году; успех Банка является итогом совместной деятельности лояльных клиентов и партнеров, команды профессиональных сотрудников, продуманной и эффективной управленческой политики.