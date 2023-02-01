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Назван срок запуска первого предприятия в экономической зоне «Аразская долина»

Экономика Материалы 1 февраля 2023 12:09 (UTC +04:00)
Назван срок запуска первого предприятия в экономической зоне «Аразская долина»

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Первое предприятие в промышленном парке экономическая зона «Аразская долина» планируется запустить в конце 2023 года.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, в настоящее время в промпарке экономическая зона «Аразская долина» два субъекта предпринимательства получили статус резидента, один субъект – статус нерезидента.

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