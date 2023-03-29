ЕС продолжит оказывать поддержку Азербайджану в достижении стратегии развития до 2026 года - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - Европейский союз продолжит оказывать поддержку правительству Азербайджана в достижении стратегии развития до 2026 года.

Об этом, как сообщает Trend, сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в среду в ходе мероприятия, посвященного реализации программы технической помощи Азербайджану.

По его словам, эта программа была разработана в период пандемии и включает в себя, в том числе, инструменты по борьбе с COVID-19.

"Реализация этой программы охватывает период 2022-2024 годов. Мы уже определили приоритетные направления для сотрудничества в рамках этой программы. В частности, это усиление институтов и госуправления, цифровое развитие, экономическое развитие и рыночные возможности, а также развитие человеческого капитала", - добавил он.

Отметим, что данный проект финансируется со стороны Европейского союза, а реализация возложена на Всемирный банк.