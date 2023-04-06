Продолжается весенняя кредитная кампания Yelo Bank

Выгодная весенняя кампания Yelo Bank продолжается, и теперь вы можете получить кредит на более долгий срок и с меньшими ежемесячными выплатами! Например, за каждые 4000 AZN наличного кредита вы будете платить всего 100 AZN в месяц. Максимальный срок кредита теперь увеличен до 59 месяцев. Также кредит имеет и другие преимущества:

Максимальная сумма 50 000 AZN

Минимальная годовая ставка 11,7%

Бесплатная доставка карты при онлайн-заказе

Нравится кампания? Тогда не теряйте времени! Кампания действует до 31 мая. Закажите кредит онлайн прямо сейчас: https://bit.ly/ylkfnty



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