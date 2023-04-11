Продолжаются обсуждения по транспортировке газа из Турции в Нахчыван - Фатих Донмез (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продолжаются обсуждения по вопросу транспортировки посредством газопровода природного газа из Турции в Нахчыван.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Введены в эксплуатацию газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, проект TANAP, тем самым у нас имеется возможность выхода на мировые рынки. Мы сотрудничаем с Азербайджаном в сфере электроэнергии. Наше сотрудничество во всех сферах будет продолжаться", - сказал он.

Напомним, что 15 декабря 2000 года в Анкаре между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и природных ресурсов Турции был подписан меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику. С азербайджанской стороны документ подписал министр энергетики Парвиз Шахбазов, а с турецкой - министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. Этот документ имеет стратегическое значение для обеспечения Нахчывана природным газом. Он обеспечивает сотрудничество компаний обеих стран – Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и турецкой компании Botas в технических, коммерческих, административных, юридических и других вопросах, связанных с поставками природного газа. Поставка газа из Турции в Нахчыван диверсифицирует поставки газа и повысит надежность энергоснабжения.