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Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Экономика Материалы 17 апреля 2023 13:04 (UTC +04:00)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Бакинским портом и китайским портом Циндао.

Как сообщает в понедельник Trend, документ подписали заместитель генерального директора Бакинского порта Зохраб Исмаилов и заместитель главного управляющего Shandong Port Group Лю Ган.

Данный меморандум позволит привлечь грузы из Китая, Южной Кореи и других стран Востока на территорию Азербайджана с дальнейшей транспортировкой в Европу, а также привлечь новые технологии.

Отметим, что морской порт Циндао в 2022 году перевалил 1,6 миллиарда тонн грузов.

Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
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