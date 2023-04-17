Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Бакинским портом и китайским портом Циндао.

Как сообщает в понедельник Trend, документ подписали заместитель генерального директора Бакинского порта Зохраб Исмаилов и заместитель главного управляющего Shandong Port Group Лю Ган.

Данный меморандум позволит привлечь грузы из Китая, Южной Кореи и других стран Востока на территорию Азербайджана с дальнейшей транспортировкой в Европу, а также привлечь новые технологии.

Отметим, что морской порт Циндао в 2022 году перевалил 1,6 миллиарда тонн грузов.