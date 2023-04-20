Созданные в регионе возможности поспособствуют использованию турпотенциала Карабаха - глава агентства (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Созданные в регионе возможности создадут условия для использования туристического потенциала Карабаха в ближайшем будущем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов на состоявшейся в Баку общественной дискуссии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы".

Он отметил, что освобожденные от оккупации территории Азербайджана обладают большим туристическим потенциалом.

"Это сулит широкие перспективы бизнес-субъектам, работающим в сфере туризма. В связи с этим Агентство по развитию МСБ, Государственное агентство по туризму Азербайджана и ассоциации, работающие в этой сфере, должны объединить свои усилия и расширить возможности сотрудничества с целью реализации новых проектов", - сказал Мамедов.

Он добавил, что уже началось возвращение в родные края бывших вынужденных переселенцев. Ускоренное продолжение работ по восстановлению городов и сел на освобожденных территориях послужит развитию туризма.