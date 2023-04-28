Банк Республика получил награду «RBI STP Quality Award 2022» от Raiffeisen Bank (R) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, один из ведущих банков страны, построивший успешные отношения с международными финансовыми институтами, удостоен престижной награды со стороны Raiffeisen Bank International (RBI).

Банк получил награду «RBI STP Quality Award 2022» от Raiffeisen Bank International за качественное и быстрое осуществление коммерческих платежей и банковских переводов.

Отметим, что показатель STP (Straight-Through Processing) считается основным индикатором качества оформления платежей. Соблюдение стандартов форматирования позволяет выполнять платежи в автоматическом режиме без ручной обработки, что гарантирует максимально быстрое выполнение платежных поручений.

Присуждение этой престижной награды является ещё одним наглядным подтверждением высокого уровня обеспечения качества международных платежей Банком Республика. Банк предлагает своим клиентам комплексные финансовые услуги, включая международные расчеты в основных валютах. Наличие широкой сети корреспондентских счетов позволяет клиентам банка осуществлять качественные расчеты.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody’s.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.