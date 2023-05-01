В Нахчыване совершенствуется структура налоговой службы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утверждены новое Положение и структура Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как передает Trend, об этом сообщает Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, в целях повышения оперативности в управлении, налаживания работы органов налоговой службы на современном уровне были упразднены 7 районных налоговых управлений и отделов налоговой службы, на их базе созданы 3 территориальных налоговых управления, реорганизовано Нахчыванское городское налоговое управление. В целях оперативного обеспечения налогоплательщиков необходимой информацией по вопросам налогообложения численность работников налоговой службы увеличена на 18 штатных единиц, 17 из которых - в структурах обслуживания налогоплательщиков. Наряду с этим, с целью повышения осведомленности граждан в налоговой сфере и лучшей организации просветительской работы предполагается создание центров обслуживания граждан.