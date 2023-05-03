Зангезурский коридор принесет пользу многим странам - Яшар Сары

ШУША /Trend/ - Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Турции, но и всему тюркскому миру.

Об этом сказал в среду Trend директор Евразийского исследовательского центра имени Гейдара Алиева на базе турецкого университета Ибн Халдун Яшар Сары, участвующий в проходящей 2-4 мая в Баку и Шуше международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

По словам эксперта, Зангезурский коридор также будет выгоден, в частности, Китаю в рамках его глобальной инициативы "Один пояс, один путь" и Европейскому союзу, который стремится налаживать транзитные перевозки на глобальном уровне.

Говоря об азербайджано-турецких отношениях, которые являются очень крепкими, он подчеркнул их значимость.

"Когда наши страны испытывают трудности, мы помогаем друг другу", - сказал Яшар Сары, добавив, что эти отношения могут быть расширены и на другие страны посредством поддержки лидеров Организации тюркских государств.

Турецкий эксперт также сказал, что очень рад побывать на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Отметим, что в проходящей 2-4 мая в Баку и Шуше международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой 100-летию Гейдара Алиева, принимают участие до 60 представителей из более чем 30 стран.