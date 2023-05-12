Отношения между Италией и Азербайджаном развиваются на высоком уровне во многих сферах - посол

БАКУ /Trend/ - Отношения между Италией и Азербайджаном развиваются на высоком уровне во многих сферах.

Как передает в пятницу Trend, об этом посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури сказал журналистам в ходе мероприятия, посвященного итальянской культуре и итальянскому бренду "Made in Italy" (Сделано в Италии).

"Мы поддерживаем очень теплые и дружеские отношения в полном взаимопонимании, а у глав наших государств прекрасные отношения. Мы взаимно поддерживаем друг друга в разных сферах. Хочу отметить поддержку Азербайджана Италии в период пандемии", - сказал он.

Посол напомнил, что в феврале состоялась закладка фундамента тепловой электростанции мощностью 1 280 МВт в Азербайджане, строительство которой будет осуществляться совместно с итальянской компанией Ansaldo Energia.

"Также недавно вблизи Баку было запущено производство растительного масла по итальянской методике. Это является показателем того, что мы, объединив свои усилия, производим продукт, соответствующий общим вкусам", - сказал Таффури.

Отметим, что 12 мая прошло мероприятие под названием "Italian Wines - Taste the passion". Целью мероприятия было ознакомление с итальянской культурой, брендами, а также продвижение марки "Made in Italy" (Сделано в Италии).