ВБ поддерживает распространение цифровой грамотности в Азербайджане - Сара Майкл

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк различными способами способствует распространению цифровой грамотности в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказала региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

По ее словам, каждый раз инвестируя в цифровую инфраструктуру, ВБ поддерживает аспект спроса на данный вид услуг. ВБ также развивает знания населения в сфере цифровых услуг, по кибербезопасности, и оказывает поддержку местным предприятиям.

"Для того чтобы повысить цифровую грамотность, есть несколько решений, и в частности в Азербайджане - это Центры ASAN, система которая основана на принципе "одного окна". Эта система поддерживает цифровой переход", - сказала Сара Майкл.

Она также отметила, что ВБ участвует в проекте "умных" сел в Азербайджане.

"Около 60 процентов населения Азербайджана живет в сельской местности. Над проектом "умных" сел мы работаем уже 6-7 лет вместе с правительством и частном сектором страны", - сказала Сара Майкл.

Она отметила, что в Азербайджане недавно был запущен пилотный проект "умного" села Агалы в Зангиланском районе, и ВБ работает с правительством Азербайджана над развитием этого проекта.

Также Сара Майкл подчеркнула взаимосвязь между распространенностью доступа к интернету и ростом ВВП.

"Увеличение покрытия интернетом в регионах на 1 процент увеличивает рост ВВП на 1,5 процента. Это создаёт большее количество рабочих мест", - добавила она.