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В МВФ назвали причину закрытия офиса в Баку

Экономика Материалы 19 мая 2023 09:58 (UTC +04:00)
В МВФ назвали причину закрытия офиса в Баку

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Наше решение спустя почти 30 лет закрыть офис Международного валютного фонда (МВФ) в Баку связано с высокими показателями экономики Азербайджана и наличием в стране больших финансовых резервов.

Об этом сказали в пятницу в головном офисе МВФ в ответ на запрос Trend.

«МВФ не ожидает в обозримом будущем подписания каких-либо кредитных соглашений со страной, что обычно является причиной сохранения местного присутствия. Тем не менее тесное взаимодействие МВФ с Азербайджаном будет продолжаться, в том числе посредством регулярных визитов для обсуждения экономической и финансовой политики и предоставления технической помощи по запросу», - сказали в финансовом институте.

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