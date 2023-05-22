Литва стремится активизировать двустороннюю торговлю с Азербайджаном - министр

ВИЛЬНЮС /Trend/ - Литва стремится активизировать двустороннюю торговлю с Азербайджаном.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала министр экономики и инноваций Литовской Республики Аушрине Армонайте в ходе азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

"Азербайджан является важным торговым партнером Литвы в регионе Южного Кавказа, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших двусторонних связей. Наша взаимная торговля разнообразна. Она включает в себя поставки продуктов питания, продукцию животноводства, пластик, тяжелую технику. В то же время Литва стремится не только активизировать двустороннюю торговлю, но и стимулировать взаимные прямые иностранные инвестиции", - сказала она.

Министр отметила, что Литва видит потенциал для расширения сотрудничества в различных секторах, включая информационно-коммуникационные технологии, решения для электронного правительства, агротехнологии, пищевую промышленность, туризм, возобновляемые источники энергии и производство.

"Одной из главных целей, которую мы преследуем, является диверсификация наших экспортных рынков. Это могло бы помочь нам объединить наши экономики и торговлю и проложить путь к увеличению числа совместных проектов, более впечатляющим показателям товарооборота", - добавила Армонайте.