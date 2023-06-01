SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали документ о создании СП

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" подписали протокол о создании совместного предприятия для трейдинга.

Как сообщает Trend, cоответствующий документ был подписан президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и председателем правления компании "Узбекнефтегаз" Баходиром Сиддиковым в кулуарах "Бакинской энергетической недели", проходящей с 31 мая по 3 июня.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние реализации совместных проектов, а также перспективные направления сотрудничества. В частности, рассматривались возможности совместной разведки и добычи нефти и газа, постоянного обмена опытом и повышения квалификации сотрудников в различных областях. Учитывая высокую квалификацию специалистов SOCAR в нефтегазовой отрасли, азербайджанская сторона была приглашена к участию в надзоре за буровыми и сейсморазведочными работами "Узбекнефтегаза".

Ранее в этом году председатель правления компании "Узбекнефтегаз" Баходир Сиддиков сказал Trend, что создание этого совместного предприятия поднимет сотрудничество между двумя компаниями на принципиально новый уровень.

"Мы знаем об очень успешном опыте SOCAR Trading. Я верю, что в ближайшем будущем мы увидим такие серьезные этапы", - добавил он.