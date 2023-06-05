Правлению ЦБ Азербайджана предоставляются новые полномочия (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Правлению Центрального банка Азербайджана будут предоставлены новые полномочия.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Правление Центрального банка будет принимать решения о выдаче и аннулировании лицензий в этой сфере в соответствии с законодательством, регулирующим финансовые рынки, назначении и прекращении деятельности временного администратора в организациях, подконтрольных Центральному банку, в случаях, предусмотренных законодательством, регулирующим финансовые рынки. Центральный банк в целях обеспечения стабильности и устойчивости функционирования финансовых рынков осуществляет контроль за деятельностью банков, небанковских кредитных организаций, профессиональных участников страхового рынка, инвестиционных компаний и иных лицензируемых лиц на рынке ценных бумаг, инвестиционных фондов, управляющих инвестиционными фондами, лиц, осуществляющих клиринговую деятельность, кредитных бюро и иных лиц, определяемых законами, регулирующими финансовые рынки, в качестве субъектов, чья деятельность контролируется Центральным банком.