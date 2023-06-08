Товарооборот Азербайджана со странами ЕЭАС вырос на 38% - Али Асадов

БАКУ/Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами ЕЭАС за первые четыре месяца 2023 года вырос на 38 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Евразийского межправительственного совета в Сочи (Россия).

«По итогам прошлого года товарооборот Азербайджана со странами ЕЭАС увеличился на 31 процент и составил 4,7 миллиардов долларов. Доля стран-членов ЕЭАС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9 процентов. За первые 4 месяца текущего года прирост товарооборота составил 38 процентов», - сказал он.

По его словам, с партнерами по ЕЭАС Азербайджан работает над диверсификацией взаимных поставок, стремясь искать новые области торгово-экономического сотрудничества.

Асадов отметил положительную динамику инвестиционного взаимодействия.

«В Азербайджане очень благоприятный инвестиционный климат. Мы создали благоприятные условия, чтобы иностранный инвестор чувствовал себя комфортно. Алятская свободная эконоимическая зона открыта для зарубежных инвестиций. В целом, мы с оптимизмом смотрим на перспективы экономического и инвестиционного взаимодействия, готовы к дальнейшей совместной работе», - добавил премьер-министр.