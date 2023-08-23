В Азербайджане изменен порядок представления справки о контролируемом иностранном предприятии

БАКУ /Trend/ - На основании решения коллегии министерства экономики от 28 июля 2023 года внесены изменения в постановление "Об утверждении формы и порядка представления в налоговый орган физическими и юридическими лицами-резидентами справки о контролируемом иностранном предприятии", сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

К правилам добавлено положение "О включении прибыли контролируемого иностранного предприятия в налогооблагаемые доходы лица, являющегося резидентом Азербайджана". Так, согласно установленным новым правилам, налогооблагаемый доход лица, считающегося резидентом, рассчитывается исходя из удельного веса (процентной ставки) его доли в общей доле в данном предприятии с учетом доходов и расходов контролируемого иностранного предприятия. Кроме того, налог на прибыль (доход), уплачиваемый в странах или на территориях, где контролируемое иностранное предприятие является резидентом, вычитается из налога на прибыль (доход), подлежащего уплате в Азербайджане, в соответствии с удельным весом (процентным соотношением) доли резидента в контролируемом предприятии в общей доле.

Также в правила были добавлены статьи "Порядок представления справки и прилагаемых к ней документов", "Конвертация валюты", "Конфиденциальность информации", "Ведение обмена информацией", "Урегулирование споров".

Отметим, что более подробную информацию об изменениях налогоплательщики могут получить на официальном сайте Государственной налоговой службы.