Здания в Карабахе будут построены в соответствии со стандартами энергоэффективности - замминистра

БАКУ /Trend/ - Все здания в Карабахе будут построены в соответствии со стандартами энергоэффективности.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.

"Это очень важно. Потери в энергоэффективности в основном связаны со зданиями. Итак, это то, что мы делаем в Карабахе, однако в целом по стране реализуется еще много дополнительных мер в этой области, связанных с системами центрального отопления, солнечными панелями и использованием технологий, которые также соответствуют высоким стандартам. Мы также создали рабочую группу в связи с этим. Карабах был объявлен первой зоной нулевых выбросов в Азербайджане. Что касается страны в целом, то мы продолжаем работать в этом направлении", - сказал Солтанов.

Он отметил, что в настоящее время только 17 процентов установленной энергомощности в Азербайджане являются возобновляемыми.

"Мы планируем увеличить эту мощность до 30 процентов к 2030 году, и я верю, что мы даже превысим этот показатель", - сказал замминистра.

Он добавил, что в этой сфере подписаны соответствующие меморандумы. В настоящее время общая установленная мощность составляет 8 ГВт.

Напомним, что церемония открытия форума на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством", организованного Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана в сотрудничестве с Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT), состоялась 29 сентября в Зангилане.