БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений стратегии
корпоративной социальной ответственности Yelo Bank является
организация проектов, направленных на поддержку развития молодежи.
На этот раз по инициативе банка в UNEC стартовала программа «Yelo
Career Challenge». В программу входят 8-дневные тренинги на
различные темы с участием менеджеров Yelo. На церемонии открытия
программы была проведена ознакомительная встреча со студентами
участниками, которым была дана подробная информация о целях
программы. В последующие дни участники пройдут обучение по темам,
которые улучшат их карьеру и навыки прохождения собеседований, а
также принесут им пользу в будущем опыте работы. В конце программы,
поитогам онлайн- и оффлайн-собеседований, самые активные молодые
люди получат 1-месячную оплачиваемую стажировку в Yelo Bank!
Поддерживая подобные проекты, Yelo Bank пытается привлечь к трудовой жизни высокопотенциальные кадры непосредственно из университетов. Yelo Bank, всегда отличающийся поддержкой молодых людей, в будущем выступит организатором проектов по их карьерному развитию.
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