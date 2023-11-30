bp стремится к нулевым выбросам к 2050 - Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - Компания bp стремится достичь уровня нулевого выброса к 2050 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент bp по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в ходе мероприятия "Вершина промышленной безопасности 2023", проходящего в Баку.

"bp стремится стать компанией с нулевым уровнем выбросов к 2050 году или даже раньше, и для достижения этой цели компания активно пересматривает свой стратегический подход", - подчеркнул он.

Представитель bp отметил, что вместо того, чтобы полностью отказаться от участия в традиционном нефтегазовом секторе, компания планирует сместить акцент на добычу нефти и газа со значительным сокращением выбросов.

"В рамках этой трансформации bp наметила планы по инвестированию около 9 миллиардов долларов США в год до 2030 года для развития нефтегазового сектора", - добавил Асланбейли.

Отметим, что мероприятие "Вершина промышленной безопасности 2023", проходящее сегодня в Баку, посвящено 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и проводится впервые в стране при совместной организации Азербайджанской ассоциации промышленной безопасности и Азербайджанского государственного научно-исследовательского института охраны труда и безопасности.

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