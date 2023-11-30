SOCAR Downstream стремится к развитию промышленности в Азербайджане - гендиректор

БАКУ /Trend/ - Основная цель SOCAR Downstream состоит в улучшении управления активами и обеспечении более плавного и устойчивого промышленного производства в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор SOCAR Downstream Management Эмиль Алхаслы в ходе мероприятия "Вершина промышленной безопасности 2023", проходящего в Баку.

"Наша основная цель — повышение безопасности и стабильности производства. В нашей сфере значительная часть выбросов приходится на нефтепереработку и нефтехимию. Основным направлением деятельности SOCAR Downstream является непрерывная работа нашего промышленного производства и максимальное продление периодов деятельности завода, в основном через проведение ремонтов. Международная практика подразумевает такие работы каждые несколько лет", - отметил он.

Эмиль Алхаслы подчеркнул, что на данный момент компания увеличила срок нужды в ремонте до 18 месяцев и стремится довести его к двум годам.

"Например, в результате предыдущих ремонтных работ в Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, проведенных в 2022 году, мы планируем остановить работу завода для ремонта в 2024 году.

Основная уель SOCAR Downstream состоит в улучшении управления активами, выполнении безопасных мероприятий и обеспечении более плавного и устойчивого производства. Для этого мы запустили ряд программ по оптимизации работы с внешними партнерами", - сказал он.

Более того, Алхаслы упомянул, что проведенные компанией программы принесли отличные результаты, и это приведет к значительному увеличению объемов производства местной промышленной продукции.

"При этом было снижено количество потерь, и параллельно с выбросами в атмосферу наблюдается уменьшение объемов газов. Мы продолжаем работу в этом направлении и начинаем деятельность на других нефтеперерабатывающих заводах SOCAR, чтобы достичь еще больших результатов", - добавил он.

Отметим, что мероприятие "Вершина промышленной безопасности 2023", проходящее сегодня в Баку, посвящено 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и проводится впервые в нашей стране при совместной организации Азербайджанской ассоциации промышленной безопасности и Азербайджанского государственного научно-исследовательского института охраны труда и безопасности.

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