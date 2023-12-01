Необходимо как можно быстрее избавиться от зависимости от ископаемого топлива - Шарль Мишель

ДУБАЙ /Trend/ - Необходимо как можно быстрее избавиться от зависимости от ископаемого топлива.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Совета ЕС Шарль Мишель в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«Мы должны поддерживать цель удержать процесс потепления в рамках 1,5 °C. И мы должны как можно быстрее избавиться от зависимости от ископаемого топлива, которое ставит под угрозу наше общее будущее. Этот саммит на самом деле является испытанием совести: мы подведем итоги касательно выполнения обязательств в рамках Парижского соглашения по всему миру. Прежде всего, необходимо приложить больше усилий и действовать быстрее», - сказал он.

Мишель подчеркнул, что Европейский союз полностью привержен этому делу.

«Мы хотим продолжать играть в этом ведущую роль. Борьба с изменением климата – это наша программа развития. Благодаря «зеленому соглашению» и корректировке цели в 55 процентов мы реализуем пакеты мер, чтобы фундаментально изменить нашу парадигму экономического развития. Таким образом, мы добились прогресса, сократив выбросы на 30 процентов с 1990 года. Мы верим, что механизм цен в связи с выбросами углерода продолжит развиваться по правильному пути, и призываем других поддержать нас.

Мы полны решимости утроить использование возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность. Мы привержены нашим обязательствам по партнерству в целях справедливого энергетического перехода», - сказал он.

По словам Мишеля, ЕС также поддерживает реформу Бреттон-Вудских институтов.

«Мы должны привнести больше справедливости, больше доверия, больше инклюзивности.

Европейский союз является лояльным и преданным партнером. Предстоящее десятилетие имеет решающее значение, и мы полностью привержены работе с каждым из вас для защиты человечества», - заключил он.