Необходимо как можно быстрее избавиться от зависимости от ископаемого топлива - Шарль Мишель

ДУБАЙ /Trend/ - Необходимо как можно быстрее избавиться от зависимости от ископаемого топлива.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Совета ЕС Шарль Мишель в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.
«Мы должны поддерживать цель удержать процесс потепления в рамках 1,5 °C. И мы должны как можно быстрее избавиться от зависимости от ископаемого топлива, которое ставит под угрозу наше общее будущее. Этот саммит на самом деле является испытанием совести: мы подведем итоги касательно выполнения обязательств в рамках Парижского соглашения по всему миру. Прежде всего, необходимо приложить больше усилий и действовать быстрее», - сказал он.
Мишель подчеркнул, что Европейский союз полностью привержен этому делу.
«Мы хотим продолжать играть в этом ведущую роль. Борьба с
изменением климата – это наша программа развития. Благодаря
«зеленому соглашению» и корректировке цели в 55 процентов мы
реализуем пакеты мер, чтобы фундаментально изменить нашу парадигму
экономического развития. Таким образом, мы добились прогресса,
сократив выбросы на 30 процентов с 1990 года. Мы верим, что
механизм цен в связи с выбросами углерода продолжит развиваться по
правильному пути, и призываем других поддержать нас.
Мы полны решимости утроить использование возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность. Мы привержены нашим обязательствам по партнерству в целях справедливого энергетического перехода», - сказал он.
По словам Мишеля, ЕС также поддерживает реформу Бреттон-Вудских институтов.
«Мы должны привнести больше справедливости, больше доверия,
больше инклюзивности.
Европейский союз является лояльным и преданным партнером. Предстоящее десятилетие имеет решающее значение, и мы полностью привержены работе с каждым из вас для защиты человечества», - заключил он.