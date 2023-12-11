Kapital Bank оказал поддержку еще 9 гражданам в рамках программы самозанятости

Первый банк страны Kapital Bank оказал поддержку еще девять гражданам в рамках меморандума о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости, подписанному между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

Обратившимся из Нахчыванской Автономной Республики жителю поселка Алиабад Азаде Байларовой, жителю города Нахчыван Нахиде Каримовой и четырем жителям Шарурского района — Фаигу Байрамову, Камине Гасановой, Егяне Ширалиевой и Афсане Сулеймановой было приобретено оборудование для изготовления мучных изделий. Жительнице Джульфинского района Зейнаб Халиловой был предоставлен небольшой швейный цех, а Эльнуру Гаджиеву — необходимое оборудование для оказания услуг по мойке автомоюилей. Жительнице Агдамского района Гюльнар Агаевой также было приобретено необходимое оборудование для изготовления мучных изделий.

Таким образом, общее число граждан, получивших от Kapital Bank помощь в самозанятости в рамках меморандума, достигло 141.

Напомним, что проект реализуется по инициативе и поручению главы государства Ильхама Алиева о распределении социальной ответственности между банками в организации самозанятости уязвимых групп населения и вносит вклад в развитие микро-, малого и среднего предпринимательства в стране. В рамках проекта лицам из малообеспеченных семей, проживающим как в столице Баку, так и в регионах страны, бесплатно предоставляется оборудование для поддержки самозанятости в различных сферах.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.