Некоторые страны попытались отстранить Азербайджан от конкуренции за проведение COP29 - Мухтар Бабаев

ДУБАЙ /Trend/ - Некоторые страны попытались отстранить Азербайджан от конкуренции за проведение COP29.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в кулуарах конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).

"Однако 22 страны поддержали Азербайджан по итогам голосования. Мы рады, что добились такого успеха. Наша политическая воля победила и в этом вопросе. Это была большая программа Азербайджана, и мы победили", - сказал он.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, COP29, в 2024 году.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру и также сняла свою кандидатуру.

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