Инглаб Ахмедов: Критики проведения COP29 в Азербайджане пытаются разделить мир на два лагеря

БАКУ /Trend/ - Решение провести в Азербайджане конференцию COP29 заставляет некоторые враждебные Азербайджану силы начать кампанию очернения страны. Об этом сказал в комментарии Trend доктор экономических наук Инглаб Ахмедов.

"Их главный «аргумент» - нефтегазодобывающая страна не может быть истинным драйвером «зеленой энергетики», и проведение подобного глобального мероприятия в нефтегазодобывающей стране якобы не сочетается с целями Климатического саммита ООН. Непосредственно по представленным критиками аргументам я могу сказать, что они, мягко говоря, «очень натянутые»" - сказал Ахмедов.

По его словам, почему-то делается вывод, что Азербайджан, усиленно наращивая добычу газа, очень скоро станет основным поставщиком «голубого топлива» и заполонит газом Европу. "Однако данные Евростата свидетельствуют о том, что, например, в третьем квартале 2023 года Азербайджан был в числе миноритарных поставщиков газа в ЕС — доля 5,9 процента трубопроводного газа из Азербайджана, тогда как доля Норвегии составляла 48,6 процента", - подчеркнул Ахмедов.

Эксперт напомнил, что COP28 проводился в ОАЭ - стране, входящей в ТОП мировых производителей нефти, и на них тоже были подобные нападки, а с Азербайджаном ситуация особенная.

"Впервые такое молодое государство, как Азербайджан, до сих пор не особо обласканное преференциями Европы, будет проводить конференцию COP. Хотя Азербайджан и остается добывающей страной, он интенсивно наращивает потенциал ВИЭ, реализует глобальные проекты в этой сфере. Но, почему-то, недоброжелателей эта сторона не интересует. Аргумент, что климатической политикой дожны руководить государства-климатические лидеры, на деле означает очередной раздел мира на два лагеря - поставщики и потребители ископаемого топлива, что в корни неверно и даже опасно", - подчеркнул Ахмедов.

Наоборот, нужно поощрять инициативы добывающих стран, которые пытаются революционно менять вектор энергетической стратегии через наращивание потенциала ВИЭ, порой в ущерб собственной доходности, добавил он. "Нет же, этот, казалось бы, позитивный сигнал для мира, критиками отметается полностью, а взамен фокусируется внимание на росте инвестиций в газовую отрасль. Реальность такова, что мир в целом, и Европа в частности, еще долго будут нуждаться в природном газе, и от этого никуда не деться", - заявил Ахмедов.

По его словам, в этом смысле энергетическая стратегия Азербайджана как раз в унисон с мировым трендом – «зеленой энергией» - рассчитана на постепенный уход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам. "Целевые показатели страны по климатическим изменениям подтверждают то, что в авангарде осуществления зеленой климатической повестке могут быть не только европейские страны (кстати, покупатели газа), но и страны, производящие ископаемое топливо", - заключил Инглаб Ахмедов.