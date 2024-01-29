Состоялась церемония «Звонок открытия» в связи с эмиссией новых облигаций ЗАО «AzerGold»

БАКУ/Trend/ - 29 января на Бакинской Фондовой Бирже (БФБ) состоялась церемония «Звонок открытия» по случаю выхода на организованные рынки капитала облигаций Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold».

В ней приняли участие член Правления – главный коммерческий администратор БФБ Огтай Гасымов, начальник Финансового отдела ЗАО «AzerGold» Туран Гаджиев и замдиректора ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital» Владимир Пахомов.

Эмиссия облигаций ЗАО «AzerGold» номинальной стоимостью 100 долларов США, сроком обращения три года, общей стоимостью 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США по ставке купона 6% годовых вносит вклад в развитие рынка ценных бумаг Азербайджана, предоставляет гражданам выгодные и надежные инвестиционные возможности.

Было отмечено, что в 2020 году ЗАО «AzerGold» впервые выпустило облигации в массовое обращение методом торгов на БФБ. В течение трехлетнего периода обращения облигации «AzerGold», андеррайтером которых выступило ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital», принесли инвесторам процентный доход в размере 2 400 000 долларов США.

В ходе церемонии было сказано, что выход в обращение облигаций также внесет важный вклад в диверсификацию финансовых инструментов на рынке капитала и формирование благоприятного инвестиционного климата для инвесторов.

В завершение церемонии представители эмитента – ЗАО «AzerGold», БФБ и ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital» ударили в колокол, что символизировало собой выпуск облигаций для торгов на первичном рынке. Таким образом, началась торговля облигациями на соответствующей платформе БФБ.