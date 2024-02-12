Kapital Bank создает возможность минимального платежа по кредиту наличными

БАКУ /Trend/ - Первый банк страны Капитал Банк создает выгодные условия для желающих получить кредит наличными. Итак, желающие получить ежедневный кредит до востребования, получают возможность оплатить кредит в рассрочку на минимальном уровне, зависящем от суммы кредита.

Ищущие кредит себе по карману, смогут платить за кредит в 1000 AZN всего 27 AZN в месяц, за 3000 AZN кредита - 79 AZN в месяц, за 5000 AZN кредита - 132 AZN в месяц и за 10 000 AZN всего 263 AZN в месяц. Следует отметить, что сотрудники, получающие зарплату в Kapital Bank или других банках, смогут получить кредит наличными на сумму до 50 тысяч манатов, начиная с 10,9% годовых и длительностью максимум до 59 месяцев.

Оформить кредит с минимальным ежемесячным платежом можно как онлайн, так и в ближайшем отделении Капитал Банка. Воспользоваться этими возможностями могут также клиенты, имеющие действующие кредиты в других банках.

Для дополнительной информации: https://kbl.az/prmmp

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az , страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.