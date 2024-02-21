Xiaomi и Leica представляют Институт оптики Xiaomi x Leica - передовые достижения в области мобильной обработки изображений

БАКУ /Trend/ - Xiaomi, одна из ведущих мировых компаний по производству смартфонов, и Leica Camera AG совместно объявили о создании Института оптики Xiaomi x Leica. Создание этого института знаменует собой важную веху в индустрии смартфонов. Основываясь на оптических технологиях, институт готов объединить множество интегрированных междисциплинарных наук, включая цифровую визуализацию и технологии искусственного интеллекта.

Xiaomi x Leica Институт оптики, опираясь на первоначальные наработки, совместно разрабатывает передовой отраслевой стандарт оптических характеристик для мобильных устройств, поднимая планку как с точки зрения технологий, так и с точки зрения пользовательского опыта. В этой инициативе большое внимание уделяется философии, технологиям и пользовательскому восприятию. Xiaomi 14 Ultra, новый флагман в области мобильной съемки, выход которого запланирован на текущий месяц, станет первой вехой в практической эволюции этого стандарта и обеспечит беспрецедентную оптическую производительность в области мобильной фотографии.

Институт оптики Xiaomi x Leica будет постоянно развивать инновации в области оптических технологий мобильной фотографии, стремясь создать передовую оптическую систему мобильной съемки в эпоху мобильной фотографии. Используя основные сильные стороны Leica и Xiaomi, институт сосредоточится на четырех основных технических факторах: разработке сверхточных оптических линз в компактном форм-факторе, достижении идеальной производительности в вычислительной фотографии, соблюдении строжайших оптических стандартов для линз, а также проведении исследований и применении передовых оптоэлектронных технологий.

Для достижения этой цели Xiaomi и Leica вложили значительные ресурсы и собрали совместную команду из более чем 200 экспертов. Питер Карбе, легендарный оптический дизайнер, стоящий за четвертым поколением объективов Leica, включая такие культовые модели, как Noctilux и серия APO, будет выступать в качестве эксперта по оптике. Цзэн Сюэцзун, старший вице-президент Xiaomi Group и президент департамента мобильных телефонов Xiaomi, выступит в качестве директора. Янь, глава технической группы по программному обеспечению Xiaomi Group, а также Ван Сюаньрань, генеральный директор отдела камер Xiaomi, будут выступать в качестве заместителей директора.

Компания Xiaomi оказывает институту мощную поддержку в области исследований и разработок. В настоящее время в Пекине планируется создать три крупные лаборатории, специализирующиеся на аппаратном обеспечении камер, визуализации, объективной и субъективной оценке качества изображений. Эти лаборатории общей площадью 2 644 кв. м будут одними из лучших, крупнейших и наиболее автоматизированных лабораторий для работы с камерами.

Партнер и президент Xiaomi Group Уильям Лу заявил: "На протяжении более ста лет Leica создает оптические объективы мирового класса, представляющие собой воплощение сложного оптического дизайна и высокого мастерства производства. Xiaomi верит, что "свет - это основа изображения" и является ядром и краеугольным камнем "придания реальности ощущения глубины". Благодаря Xiaomi x Leica Институту оптики мы будем и дальше использовать сильные стороны обеих команд, постоянно расширять границы оптических возможностей мобильных устройств и неизменно лидировать в эпоху мобильных изображений".

Маттиас Харш, генеральный директор Leica Camera AG, отметил: "Наше сотрудничество с Xiaomi за последние два года было поистине выдающимся. Вместе мы успешно интегрировали культовый стиль фотографии Leica в мир мобильных изображений, примером чему служат наши совместно разработанные оптические объективы Leica Summilux. Оптическая система камеры Xiaomi 14 Ultra - это наш последний совместный проект, которому суждено стать лидером следующего поколения мобильной оптики, поскольку на сегодняшний день это лучший объектив Summilux в мобильной технике. Оптика Leica, история которой насчитывает более века, воплощает в себе техническое наследие Leica. Создание Института оптики Xiaomi x Leica позволит нам объединить лучшие команды обеих сторон. Вместе мы намерены открыть новую эру в оптике для мобильных устройств, расширить границы мобильной съемки и создать передовую оптическую систему для мобильной фотографии, соответствующую современности".

О корпорации

Корпорация Xiaomi была основана в апреле 2010 года и 9 июля 2018 года зарегистрирована на Главной площадке Гонконгской фондовой биржи (1810.HK). Xiaomi - это компания по производству потребительской электроники и "умных" устройств, в основе которой лежат смартфоны и "умное" оборудование, соединенные платформой IoT.

Делая равный акцент на инновациях и качестве, Xiaomi постоянно стремится к высокому качеству обслуживания пользователей и эффективности работы. Компания неустанно создает удивительные продукты по честным ценам, чтобы позволить каждому человеку в мире наслаждаться лучшей жизнью благодаря инновационным технологиям.

По данным Canalys, во втором квартале 2023 года Xiaomi вошла в тройку лидеров на мировом рынке смартфонов по объему поставок смартфонов. Компания также создала ведущую в мире потребительскую платформу AIoT(AI+IoT), к которой по состоянию на 30 июня 2023 года подключено 654,5 млн смарт-устройств, не считая смартфонов, планшетов и ноутбуков. Продукция Xiaomi представлена в более чем 100 странах и регионах по всему миру. В августе 2023 года компания 5-й год подряд вошла в список Fortune Global 500.

Xiaomi входит в состав Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index и Hang Seng China 50 Index.