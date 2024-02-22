Birbank Biznes предоставляет скидку до 65% пользователям Тариф «Maestro»

БАКУ /Trend/ - Продукт «Maestro», объединяющий основные банковские операции и продукты Birbank Biznes, предлагает выгодное предложение для предпринимателей.

Благодаря этому продукту, первому в своем роде в банковском секторе Азербайджана, клиенты смогут выбирать любой объем и количество операций и услуг в соответствии с потребностями своего бизнеса, тем самым создавать собственные тарифные пакеты.

Каждый предприниматель, подключившийся к тарифу Maestro, получает скидку на банковские расходы в среднем до 65%.

Каждый предприниматель, присоединившийся к тарифу «Маэстро», может получить скидку до 65% по сравнению со стандартными тарифами на банковские комиссии.

Стоит отметить, что клиенты могут создавать тарифные пакеты, подходящие для их бизнеса, посредством операций и услуг, указанных ниже:

- Переводы в национальной валюте внутри страны

- Переводы за границу

- Пополнение зарплатных карт

- Обмен валюты

- Снятие наличных в банкоматах по бизнес-картам и картам предпринимателя

- Снятия наличных с расчетного счета по QR-коду

- Заказ и доставка зарплатных карт, бизнес-карт и карт предпринимателя

Тариф «Maestro» предоставляет еще одну уникальную возможность владельцам бизнеса: они могут пользоваться продуктом, не посещая банк, оплатив годовую плату за обслуживание через Birbank Biznes. При этом клиенты могут бесплатно осуществлять соответствующие операции и пользоваться другими льготами в течение всего года.

Кроме того, тариф «Maestro» предоставляет владельцам бизнеса возможность бесплатного получения бизнес-карт, карт предпринимателя и зарплатных карт, а также услуги по доставке этих карт. Клиенты также могут пользоваться определенным количеством бесплатных обменов валют в зависимости от выбранных ими банковских услуг.

Для получения более подробной информации и заказа тарифа «Maestro», который позволяет экономить время и затраты, войдите в свой аккаунт по ссылке https://bir.bank/bbbmt и перейдите в раздел «Maestro» через меню «Тарифы» или позвоните в информационный центр 896.