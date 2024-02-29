БАКУ /Trend/ - Будут запущены новые проекты по повышению мобильности Бакинского метрополитена.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, член Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен" Самир Мамедов в ходе научно-практической конференции на тему "Неизменные ценности и меняющиеся возможности", проходящей в Баку.

"Учитывая плотность населения, приоритеты Бакинского метрополитена меняются. В ближайшее время будут запущены новые проекты по повышению мобильности Бакинского метрополитена. Концептуальный план развития ЗАО "Бакинский метрополитен" был рассмотрен в рамках платформы "цифрового двойника". Строительство по новому проекту будет осуществляться по минимальному сценарию. Кроме того, прилагаются усилия по повышению мобильности ЗАО "Бакинский метрополитен" в связи с COP29", - сказал он.