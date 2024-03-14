Более половины платежей Visa в регионе СЕМЕА приходится на цифровые платежи - Вальтер Лирони

БАКУ /Trend/ - Более половины платежей Visa в регионе СЕМЕА (Центральная и Восточная Европа, Средний Восток и Африка) приходится на цифровые платежи.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший вице-президент, руководитель направления дополнительных услуг в регионе CEMEA+ компании Visa Вальтер Лирони,

выступая на проходящем в Баку форуме "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

"57 процентов платежей Visa в регионе СЕМЕА в настоящее время являются цифровыми. Это число значительно выросло по сравнению с 2019 годом, когда в нашем регионе оно составляло 35 процентов," - подчеркнул он.

По его словам, наблюдается все больший рост цифровых форм оплаты. Этим движет то, что потребители все больше используют цифровые и мобильные технологии.

"93 процента наших потребителей в Восточной Европе используют мобильное банкинговые приложения, а 86 процентов платежей при помощи технологии face-to-face в регионе СЕМЕА - безконтактные", - добавил он.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принмают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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