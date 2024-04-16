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Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2024 года

Экономика Материалы 16 апреля 2024 14:53 (UTC +04:00)
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2024 года

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Активы Kapital Bank на 1 апреля 2024 года составили 8.8 млрд. манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 4.4 млрд. манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 апреля 2024 года составила 6.7 млрд. манатов.

На 1 апреля 2024 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 882 млн. манатов, а обычные и привилегированные акции 265 млн. манатов.

Стоит отметит, что Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk , для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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