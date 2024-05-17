Нужно быть готовыми к финансовым рискам "зеленого" перехода

БАКУ /Trend/ - Нужно быть готовыми к финансовым рискам, которые ведет за собой переход к "зеленой" экономике.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал гендиректор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках COP29.

"Мы должны быть готовы к финансовым рискам, которые ведет за собой переход к "зеленой" экономике. Такие последствия изменения климата, как наводнения и засухи, представляют собой риски для финансового сектора. Подобные события маловероятны, но если они все же они возникнут, их влияние на финансовую систему и экономику будет весьма значительным", - подчеркнул он.

Он упомянул, что основными секторами, где растут выбросы углекислого газа, являются энергетический сектор, городское развитие, сектор потребления, строительство и транспорт. Доля этих секторов в структуре экономики увеличивается.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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