Фонд аграрного страхования Азербайджана планирует увеличить долю застрахованных сельскохозяйственных площадей

БАКУ /Trend/ - Фонд аграрного страхования планирует увеличить долю застрахованных сельскохозяйственных площадей в Азербайджане с нынешних 25 процентов до 31 процента.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов в ходе панельной дискуссии "Влияние изменения климата на страховой бизнес" в рамках Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"За последние три года агрострахование в стране развивалось динамично. Сельскохозяйственное страхование покрывает различные риски, такие как штормы, ураганы и засухи, и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности. Мы планируем застраховать дополнительные сельскохозяйственные территории, уязвимые к последствиям изменения климата. Эти инициативы направлены на обеспечение комплексной защиты фермеров и снижение негативных последствий таких рисков, как засуха", - подчеркнул он.

Отметим, что в ближайшем будущем в Азербайджане планируется расширение охвата аграрного страхования и внедрение более инновационных страховых продуктов для минимизации воздействия климатических изменений на сельскохозяйственный сектор.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!