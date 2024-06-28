На освобожденных территориях Азербайджана создано тысячи рабочих мест - Микаил Джаббаров

ШУША /Trend/ — На освобожденных территориях Азербайджана создано тысячи рабочих мест, большая часть которых принадлежит частному сектору.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

По его словам, главная цель как министерства, так и страны в целом — восстановление и реконструкция территорий, освобожденных от оккупации.

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