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На освобожденных территориях Азербайджана создано тысячи рабочих мест - Микаил Джаббаров

Экономика Материалы 28 июня 2024 09:47 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана создано тысячи рабочих мест - Микаил Джаббаров

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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ШУША /Trend/ — На освобожденных территориях Азербайджана создано тысячи рабочих мест, большая часть которых принадлежит частному сектору.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

По его словам, главная цель как министерства, так и страны в целом — восстановление и реконструкция территорий, освобожденных от оккупации.

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