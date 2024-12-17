PwC Азербайджан, Британская торговая палата и Министерство труда и социальной защиты обсудили недавние изменения в трудовом законодательстве на сессии, проведённой в рамках TLP Week 2024 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - PwC Азербайджан в сотрудничестве с Британской торговой палатой в Азербайджане и Министерством труда и социальной защиты провели специализированную сессию, посвящённую недавним изменениям в Трудовом кодексе, в рамках 2024 Tax, Legal and Persons (TLP) Week. Бизнес-лидеры и политики, принявшие участие на мероприятии, обсудили последствия этих изменений и обменялись практическими рекомендациями по их реализации.

Сессия началась с приветственного слова старшего менеджера по правовым вопросам и вопросам ESG компании PwC Азербайджан Лейлы Садыховой и старшего менеджера по кадрам Рены Гаджиевой, которые подчеркнули исключительную важность обновлений законодательства в формировании бизнес-операций и соблюдении нормативных требований. Лейла Садыхова выступила с презентацией, посвящённой актуальным вопросам в области социальной устойчивости в Азербайджане и странах ЕС, подчеркнув важность данной темы и мероприятия в целом с точки зрения масштабов социальной устойчивости. Она также отметила, что стандарты устойчивого развития в рамках Директивы о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD) и Европейских стандартов отчётности по устойчивому развитию (ESRS) являются подтверждением прямой социальной ответственности работодателей. В очередной раз подчеркнув приверженность PwC к обеспечению интегрированных решений, Рена Гаджиева представила новый HR Toolkit-Odoo – платформу на основе ERP, разработанную для идеальной адаптации к новейшим изменениям и упрощения процессов управления кадровыми ресурсами.

Старший консультант по правовым вопросам Фарид Ганбаров и старший консультант по кадрам Рена Фараджева поделились подробной информацией о перспективах юридических и кадровых аспектов обновлений, предложив дорожную карту для эффективной адаптации к изменениям.

На мероприятие выступили с речью представители Министерства труда и социальной защиты, которые предложили нормативно-правовые инсайты и практические рекомендации: начальник отдела политики занятости Фуад Гейдаров, заместитель начальника Государственной службы трудовой инспекции Нармин Мирзаева, председатель правления Центра охраны труда при Государственной службе трудовой инспекции Ильхам Гасанов, начальник отдела мониторинга Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты Али Тагизаде, заместитель начальника отдела управления рисками и электронного аудита Государственной службы трудовой инспекции Айнура Тагиева.

Вышеперечисленные эксперты провели обзор поправок, обращая особое внимание на их практические последствия и механизмы реализации.

Сессия завершилась интерактивной сессией вопросов и ответов, что позволило участникам напрямую взаимодействовать с докладчиками.

Компания «PwC Азербайджан» в очередной раз подчеркнула свою приверженность поддержке бизнеса, предоставляя практические инсайты и индивидуальные устойчивые решения для навигации в сложных регуляторных условиях.