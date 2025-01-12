Поставки газа из Азербайджана в Сербию не будут приостановлены - Вучич

БАКУ/ Trend/- Поставки газа из Азербайджана в Сербию не будут приостановлены.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал Президент Сербии Александр Вучич.

“Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, поставки газа в Сербию не будут приостановлены. Огромное спасибо Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву, которого я с нетерпением жду в скором времени в Белграде,”- написал он.

Отметим, что президент Сербии Александр Вучич вчера заявил, что Азербайджан уведомил Сербию о приостановке ежедневных поставок газа в объёме 1,7 миллиона кубометров из-за технических проблем на месторождении «Шах Дениз».

Некоторые СМИ на этом фоне сообщали, что перебои в поставках могут продлиться якобы "несколько месяцев".

Источник на энергетическом рынке сообщил Trend, что поставки азербайджанского газа в Сербию могут возобновиться 15 января.

При этом в bp Azerbaijan сообщили Trend, что компания работает над устранением технической проблемы на платформе в максимально короткие сроки.

“Идет работа над решением технической проблемы в максимально сжатые сроки. С самой платформой Shah Deniz Alpha и другими платформами нет никаких проблем. Техническая проблема возникла именно в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha и терминалом Сангачал”,- сказали в bp.

Напомним, что 15 ноября 2023 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и сербская компания Srbijagas подписали соглашение о поставке азербайджанского газа в Сербию. Согласно договору, ежегодно будет поставляться до 400 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Сербию в период с 2024 по 2026 годы, с возможностью увеличения объемов с 2027 года.

Поставки азербайджанского газа в Сербию начались в феврале 2024 года. В сентябре 2024 года SOCAR и Srbijagas подписали дополнительное соглашение о продаже и покупке газа на 1 миллион кубометров в сутки, которое охватывает период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года.