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Добыча газа на Shah Deniz Alpha и экспорт с месторождения Шахдениз вернулись до прежнего уровня

Экономика Материалы 24 января 2025 11:18 (UTC +04:00)
Добыча газа на Shah Deniz Alpha и экспорт с месторождения Шахдениз вернулись до прежнего уровня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/- Добыча газа на платформе Shah Deniz Alpha и экспортные операции с месторождения Шахдениз вернулись до прежнего уровня.

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сообщила глава департамента по коммуникациям bp Azerbaijan-Georgia-Turkey Тамам Баятлы.

"Все операции по добыче и экспорту газа на платформе Shah Deniz Alpha осуществляются в штатном режиме. Объемы вернулись к показателям, зафиксированным до возникновения технической неисправности на подводном конденсатопроводе, который транспортирует конденсат на Сангачальский терминал", - отметила она.

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