Заявление Генпрокуратуры Азербайджана, МВД и СГБ в связи с незаконной акцией в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Во вторник, приблизительно в восемь часов вечера, группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, Министерства внутренних дел, а также Службы государственной безопасности, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

«В результате мер, предпринятых органами полиции, были предотвращены противозаконные действия, задержаны 40 человек, которые были доставлены в Главное управление полиции города Гянджа, остальные скрылись», - отмечается в совместном сообщении.

Согласно сообщению, в результате оперативных мер соответствующих структур в центре города примерно в течение 30 минут был восстановлен порядок.

Госструктуры также отмечают, что при исполнении обязанностей, в результате нанесенных радикалистами острыми предметами ударов скончались двое офицеров полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи – полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района – полковник-лейтенант Самед Аббасов.

По факту в Генпрокуратуре страны возбуждено уголовное дело по 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4 и 315.2 статьям Уголовного кодекса.

«Осуществляются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей участников и организаторов акции и привлечения их к ответственности», - отмечается в сообщении.

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